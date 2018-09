Acht vermoedelijke kartelleden gedood in vuurgevecht in Mexico

Acht vermoedelijke leden van een misdaadkartel zijn zaterdag gedood in een vuurgevecht met de politie in de Mexicaanse staat Guanajuato. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De confrontatie duurde enkele uren, klink het in het persbericht. Het vuurgevecht vond plaats tussen een elite-eenheid van de politie en een groep gewapende mannen in verschillende wagens, nabij de stad Jerecuaro. De vermoedelijke bendeleden staken de voertuigen in brand en blokkeerden de weg, in een poging te ontsnappen.

Volgens lokale media behoorden de gedode mannen tot het drugskartel Jalisco Nueva Generacion (CJNG). De politie nam zeven vrachtwagens in beslag, waarvan er vier gesloten zijn. Ook konden de ordehandhavers de hand leggen op verschillende wapens, explosieven en een granatenwerper.

Het kartel wordt beschouwd als de machtigste misdaadorganisatie in Mexico. Het CJNG is gevestigd in de westelijke staat Jalisco, maar staat erom bekend handel te drijven in het hele land.

CJNG-leden gaan vaak bloedige confrontaties aan met het rivaliserende kartel Sinaloa.