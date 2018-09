Werk van Vlaamse schilder Frans Francken II in Frankrijk geveild voor 1,5 miljoen euro

Een schilderij van de Vlaamse schilder Frans Francken II (1581-1642) is zaterdag in het Franse Troyes voor bijna 1,5 miljoen euro geveild, tien keer meer dan de geschatte waarde. Dat heeft het veilinghuis bekendgemaakt.

Volgens veilingmeester Thierry Pomez was er uit de hele wereld interesse voor het kunstwerk ‘Doortocht van de Rode Zee’, dat in het bezit is van een familie uit de regio. Het werk is gekocht door een “grote Europese verzamelaar”. De identiteit van de nieuwe eigenaar van het werk is niet bekendgemaakt.

Frans Francken II was lid van een familie Antwerpse schilders. Zijn beroemdste verwanten zijn Hieronymus Francken I, Hieronymus Francken II, Ambrosius Francken, Frans Francken I en Frans Francken III. Hij vestigde zich in Rome en specialiseerde zich in de mythologische thema’s.

In 2010 ging zijn werk “De man die moet kiezen tussen zijn kwaliteiten en zijn gebreken” voor 7 miljoen euro onder de hamer.