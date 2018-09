Real Madrid kan niet winnen maar Thibaut Courtois krijgt staande ovatie van Bernabéu

Hij hoort er nu echt bij. Met twee meesterlijke reddingen kroonde Thibaut Courtois zich tot uitblinker en engelbewaarder van Real Madrid in de derby tegen Atlético. De Beste Doelman van de Wereld was hij al, nu is hij ook de Beste van de Galácticos. Bij gebrek aan andere sterren, scandeerde het Bernabéu zijn naam.

Alleen mocht hij op de doelman afstormen, Antoine Griezmann. De vaardige Fransman had de 0-1 aan de voet, daar waren niet alleen de Atlético-supporters maar ook de thuisfans van overtuigd. Alleen stond er in doel niet langer die vertrouwde Costa-Ricaan, maar een dubbele meter in het zwart. Bij elke stap dichter bij het doel werd het zwarte gestalte groter, en Griezmann kleiner. Toen de Elzasser afdrukte, wist hij dat zijn kans verkeken was. Courtois is een meester in de één tegen één. Een zwarte ...