Sels houdt met Strasbourg de nul tegen Dijon

Matz Sels en Strasbourg hebben zaterdagavond op de 8e speeldag van de Franse Ligue 1 met 3-0 gewonnen van Dijon. Stef Peeters won met Caen bij Amiens (1-0), Bjorn Engels en Thomas Foket geraakten met Reims niet voorbij Bordeaux en Anthony Limbombe mocht voor Nantes invallen op het veld van Lyon (1-1).

Het was de Kaapverdiër Joia Nuno Da Costa die in de 13e minuut voor Strasbourg de score opende. Diezelfde Da Costa gaf in de 81e minuut de beslissende pass voor het doelpunt van Lebo Mothiba. Ook middenvelder Jonas Martin (90. +2) pikte in de blessuretijd nog een doelpuntje mee. In het klassement neemt Strasbourg (11 punten) de 7e plek in. Dijon, waar Laurent Ciman de hele partij op de bank bleef, is 12e met 10 punten.

Anthony Limbombe mocht voor Nantes tegen Lyon in de 82e minuut opdraven. Op dat moment stond het al 1-1 nadat Aouar (22.) Lyon eerst op voorsprong had gebracht en Boschilia (62.) de bezoekers opnieuw op gelijke hoogte had gezet. Nabil Fekir liet het in de 80e minuut na om Lyon vanop de stip de drie punten te schenken. Jason Denayer kwam de hele wedstrijd niet van de bank. Lyon is momenteel 3e in de stand en heeft 14 punten. Het moet enkel PSG (24 punten) en Saint-Etienne (15 punten) voorlaten.

Thomas Foket en Bjorn Engels stonden beiden 90 minuten op het terrein voor Reims (15e met 9 punten) in het doelpuntenloos gelijkspel tegen Bordeaux (8e met 11 punten).

Stef Peeters viel bij Caen (10e met 10 punten) in de 83e minuut in voor Casimir Ninga. Die laatste had toen al in de 40e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd gescoord. Eddy Gnahore maakte het in de 69e minuut met zijn tweede gele kaart onmogelijk voor Amiens (16e met 7 punten) om de scheve situatie recht te trekken.