Club Brugge heeft niet één, maar twee geheime wapens tegen Atlético in Champions League

Bij Club Brugge is alles weer peis en vree, hoor. De scorende spitsen, de presterende sterkhouders en de solide defensie in de vlotte 4-0-zege tegen buur Cercle spoelden de bekerkater tegen KMSK Deinze makkelijk door. En wat meer is: Ivan Leko kreeg met Marvelous Nakamba en Clinton Mata twee ‘transfers’ in de schoot geworpen. Naka & Mata als dubbel geheim wapen tegen Atlético. Bereid u er maar op voor.

Hij is nog altijd even verfijnd, Marvelous Nakamba. In de passjes die hij stuurt, de dekking die hij verleent, maar vooral in de tackles die hij onderneemt. Stevig, maar steeds beredeneerd en met oog voor de bal. 4,5 maand moest Club het stellen zonder haar seizoensrevelatie in het laatste kampioenenjaar. Nakamba sukkelde op het eind van Play-off 1 met de knie, problemen die er niet beter op werden na een korte passage bij de nationale ploeg van Zimbabwe. Toen de middenvelder afgelopen zomer terugkeerde ...