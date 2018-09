Extreemrechtse Braziliaans presidentskandidaat Bolsonaro verlaat ziekenhuis na mesaanval

De Braziliaanse presidentskandidaat Jair Bolsonaro - de favoriet bij de verkiezingen op 7 oktober - heeft het ziekenhuis zaterdag verlaten. Hij was gewond geraakt bij een mesaanval tijdens een campagnebijeenkomst op 6 september, in Juiz de Fora.

De extreemrechtse gewezen militair wou volgens de krant O Globo zaterdag onmiddellijk naar Rio de Janeiro vliegen, waar hij woont. Het is nog onduidelijk of de 63-jarige politicus in de laatste week voor de presidentsverkiezingen nog in het openbaar zal verschijnen.

Hij werd geraakt aan zijn ingewanden en moest een spoedoperatie ondergaan. Bolsonaro hield aan de steekpartij verschillende darmperforaties en bloedingen over. Zijn toestand was lange tijd kritiek en hij verloor maar liefst twee liter bloed.

“Te lelijk om te verkrachten”

Zaterdag kwamen in verscheidene Braziliaanse steden, waaronder Sao Paulo, Rio de Janeiro en Salvador da Bahia, nog duizenden mensen op straat om te betogen tegen de extreemrechtse Bolsonaro. Ze uitten hun ongenoegen over zijn “racistische, seksistische en homofobe” uitspraken. Zo liet de voormalige legerkapitein onder meer optekenen dat een van zijn collega-parlementsleden “te lelijk” was om verkracht te worden en vergeleek hij mensen met een zwarte huidskleur al met koeien.

Sinds het Braziliaanse Hooggerechtshof de kandidatuur van oud-president Luiz Inácio Lula da Silva - die een gevangenisstraf van ruim 12 jaar uitzit wegens corruptie - ongeldig verklaarde, staat Bolsonaro aan de leiding in de peilingen met ongeveer 28 procent.