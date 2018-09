Zonnige zondag, zachte temperaturen blijven ook rest van de week

Brussel - Zondag begint met veel zon maar in het westen verschijnen er al snel wolkenvelden. Later komen er ook meer wolken voor in de streken ten noorden van Samber en Maas. Op het einde van de dag valt er wat lichte regen aan zee. De maxima schommelen tussen 13 graden in de Hoge Venen, 14 graden aan de kust en 17 graden in het uiterste zuidoosten. De wind waait zwak tot soms matig in de namiddag, eerst uit veranderlijke richtingen, later uit noordwest. Dat meldt het KMI.

Zondagavond en -nacht wordt het overal zwaarbewolkt met wat lichte regen of enkele buien. Aan zee is een donderslag niet uitgesloten. De minima liggen tussen 5 graden in de Hoge Venen en 11 graden in het westen van het land. De wind wordt meestal matig en aan zee soms vrij krachtig uit noord tot noordwest.

Maandag stroomt onstabiele lucht vanaf de Noordzee over onze regio. Enkele opklaringen wisselen af met veel stapelwolken, waarin buien tot ontwikkeling komen. In Belgisch Lotharingen blijft het droger. De maxima liggen tussen 10 graden op de Ardense hoogten en 15 of 16 graden in de Kempen. De wind waait matig tot vrij krachtig, en aan zee soms krachtig, uit het noordwesten. Er zijn rukwinden rond 50 of 60 kilometer per uur.

Dinsdag wordt het zwaarbewolkt met soms lichte regen of motregen vanaf het westen. De maxima liggen tussen 10 graden in de Hoge Venen en 17 graden aan zee.

Woensdag komt een nieuw hogedrukgebied boven de Atlantische Oceaan onze richting uit. In eerste instantie zijn nog een paar buien mogelijk, vooral over het oosten van ons land. Daarna wordt het overal droog en wisselend bewolkt. De maxima liggen tussen 11 graden in de Hoge Ardennen en 15 of 16 graden in het centrum.

Donderdag en vrijdag trekt het hogedrukgebied naar Centraal- Europa. Wij krijgen dan droog en meestal zonnig weer, met temperaturen tussen 15 en 19 graden.

Zaterdag kan een storing onze regio bereiken. De kans op regen of buien neemt dus weer toe. De maxima liggen tussen 13 en 18 graden.