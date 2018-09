“Majaland Kownaty”: Plopsa opent park in Polen

Plopsaland in De Panne (archiefbeeld)

Brussel - Plopsa heeft zaterdagavond zijn gloednieuw themapark in de Poolse stad Torzym officieel geopend. Aan de bouw van “Majaland Kownaty” hing een prijskaartje van 20 miljoen euro, zo meldt de groep.

“Majaland Kownaty” is het eerste Poolse park binnen de Plopsa Group. Het werd zaterdagavond met een openingsshow voorgesteld aan het publiek. “We hebben lang uitgekeken naar dit moment”, zegt CEO Steve Van den Kerkhof. “Het resultaat is prachtig, we zijn dan ook ontzettend trots op wat ons investerings- en bouwteam verwezenlijkt hebben.”

Ook de oprichters van moederbedrijf Studio 100, Gert Verhulst en Hans Bourlon, waren van de partij. Die eerste sprak zijn ambitie uit om “verder te blijven groeien.”

Houten achtbaan

Zaterdagavond kondigde Plopsa ook meteen al een bijkomende investering in “Majaland Kownaty” aan. Er wordt een houten achtbaan gebouwd - volgens de groep de eerste in Polen - met een prijskaartje van 7,5 miljoen euro.

De Plopsa Group telt nu in totaal zeven thema- en waterparken, waarvan de overige zes verspreid zijn over België, Nederland en Duitsland.

Een bezoekje aan het park in Polen kost een volwassene 16,50 euro, kinderen betalen 9,50 euro. Ter vergelijking: in Plopsaland De Panne kosten de toegangstickets 36,50 euro en 10,99 euro.