Trump doet opmerkelijke verklaring over Kim Jong-un: “We werden verliefd”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zaterdag tijdens een campagnebijeenkomst in West Virginia een wel heel opmerkelijke liefdesverklaring afgelegd. “We werden verliefd”, zei hij over de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Onderhandelingen over de nucleaire ontwapening van Pyongyang bereikten in juni hun hoogtepunt met de historische ontmoeting tussen beide leiders in Singapore.

“Ik stelde mij hard op en hij ook en we gingen heen en weer. En toen werden we verliefd”, aldus Trump over de Noord-Koreaanse leider die hij in het verleden onder meer nog “kleine raketman” noemde. “Nee, echt waar”, voegde het staatshoofd nog toe toen het publiek begon te lachen. “Hij schreef mij mooie brieven en het zijn fantastische brieven. En we werden verliefd.”

Trump herhaalde ook dat er waarschijnlijk een tweede top zal plaatsvinden met Kim. “Wie weet hebben we een tweede ontmoeting. Voorzitter Kim zou een tweede ontmoeting willen hebben”, zei de Amerikaanse president.