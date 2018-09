Macedoniërs stemmen over nieuwe naam van hun land, maar de vete is nog niet voorbij

De stemgerechtigde inwoners van Macedonië trekken zondag naar de stembus om te beslissen over het compromis dat bereikt werd met buurland Griekenland over de naam van hun land. De overeenkomst luidt dat Macedonië voortaan de naam Republiek van Noord-Macedonië zal heten. Maar niet iedereen gaat akkoord, bij de naamsverandering staat namelijk heel wat meer op het spel.

Bijna dertig jaar lang bakkeleiden Griekenland en Macedonië over de naam van de Balkanstaat die vroeger tot Joegoslavië behoorde. Griekenland heeft immers in het noorden een gelijknamige provincie. Maar Athene en Skopje bereikten uiteindelijk een compromis: het buurland zou voortaan (Republiek van) Noord-Macedonië heten. Eind juli besliste het parlement van de vroegere Joegoslavische deelrepubliek dat er een volksraadpleging over de kwestie zou komen.

Foto: EPA-EFE

Weg naar de EU

Het gaat echter om meer. Stemmen de Macedoniërs in, dan heft Athene de blokkade op de weg van het buurland naar de NAVO en Europese Unie (EU) op. De Verenigde Staten hebben al aankondigd dat het land het dertigste lid van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie mag worden. Ook de Europese Unie wil toetredingsonderhandelingen starten met het land dat sinds 2005 kandidaat-lid is.

Al decennia strijden de VS en de EU enerzijds, en Rusland anderzijds, om Macedonië in hun invloedssfeer te krijgen. Nikola Gruebski , die tien jaar lang autocratisch regerend was, zag Moskou als grote voorbeeld. Maar goed twee jaar geleden diende hij het veld te ruimen vanwege corruptie en criminaliteit. Sindsdien leidt de sociaaldemocraat Zoran Zaev het land, en zijn blik staat anders gericht: namelijk op Washington en Brussel. Moskou moest al met lede ogen aanzien dat het ministaatje Montenegro tot de NAVO toetrad.

Boycot

Maar zelfs als de bevolking duidelijk “ja” zegt, is de kous nog niet af. President Djordje Ivanov is net als de oppositie tegen de nieuwe naam, want volgens hen gaat de nationale identiteit verloren. Het staatshoofd heeft net als sommige oppositieleiders tot een boycot opgeroepen. Wat ook weer niet wegneemt dat oppositieleider Hristijan Mickoski heeft aangekondigd dat zijn VMRO-partij de uitslag zal erkennen.

De grootste horde voor het referendum zal echter de vereiste deelname van meer dan de helft van de stemberechtigden zijn. Als de oppositie werkelijk thuisblijft, dan kan dit volgens verkiezingsspecialisten wel een harde dobber worden.

Alle peilingen geven aan dat de deelnemende burgers bijna allen “ja” zullen stemmen. En de regering heeft nog een troef achter de hand: de volksraadpleging is niet bindend, maar “adviserend”.

Hoe dan ook, een naamsverandering moet via een grondwetswijziging gebeuren en daar is een tweederdemeerderheid voor nodig. Tot nu toe hebben zich nog maar 69 van de 120 parlementsleden voor de overeenkomst met Griekenland uitgesproken. Het luidt dat de regering al probeert elf parlementsleden op haar hand te krijgen.

En dan is er nóg een horde: het Griekse parlement moet het akkoord nog ratificeren. Ook dat is nog niet in kannen en kruiken.