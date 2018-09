Balans na doortocht tyfoon Trami in Japan loopt op tot 45 gewonden

Een tyfoon heeft in Japan voor hevige windstoten en zware neerslag gezorgd. Vijfenveertig mensen zijn door de uitlopers van wervelstorm Trami verwond, zo hebben de Japanse autoriteiten zondag gemeld.

De autoriteiten maken gewag van 38 lichtgewonden op het eiland Okinawa (zuidwesten) en 7 andere in Kagoshima, in het zuiden van het eiland Kyushu (zuidwesten).

Het hogesnelheidstreinverkeer werd stilgelegd in het westen van het land en bijna duizend vluchten werden geannuleerd door de sluiting van de luchthaven van Kansai, nabij Osaka.

De op twee na grootste economische macht ter wereld krijgt dit jaar af te rekenen met een resem zware wervelstormen. Trami is al de 24e tyfoon van dit seizoen. Hij bewoog zaterdagavond voort tegen een gemiddelde snelheid van 25 kilometer per uur, aldus de nationale weerdienst. De draaiwinden bereikten een topsnelheid van 162 kilometer per uur, de windstoten zelfs 216 kilometer per uur.