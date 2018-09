Egyptische vrouw krijgt twee jaar celstraf nadat ze video over seksuele intimidatie deelt

Een Egyptische rechtbank heeft Amal Fathy tot twee jaar voorwaardelijke celstraf veroordeeld nadat ze ‘fake news’ verspreidde en in het bezit bleek van ‘onfatsoenlijk materiaal’. De activiste had een videoboodschap op Facebook geplaatst waarin ze beschrijft hoe zijzelf en andere vrouwen dagelijks te maken krijgen met seksuele intimidatie in het land. De vrouw vermeldde ook dat de politie nauwelijks bescherming biedt.

Actrice en activiste Amal Fathy plaatste in mei een video op haar Facebook-account waarin ze beschreef hoe ze tijdens een bezoek aan een bank verschillende keren seksueel werd lastig gevallen: een taxichauffeur betastte haar, een bewaker in de bank zelf viel haar lastig. Ze gaf ook kritiek op het falen van de overheid, die slaagt er volgens Fathy namelijk niet in om vrouwen te beschermen, wel integendeel. Haar betoog komt haar nu duur te staan.

Celstraf en boete

Vooral de kritiek op de overheid viel niet in goede aarde bij de regering van president Abdul Fatah al Sisi, die het filmpje te zien kreeg nadat verschillende media het oppikten. Al snel werd schande gesproken over de activiste en nog geen twee dagen later stormden Egyptische veiligheidstroepen haar huis binnen. Ze namen Fathy, haar echtgenoot en zoontje mee voor verhoor. Haar gezin werd later vrijgelaten, de vrouw bleef gearresteerd.

Een Egyptische rechtbank veroordeelde Fathy zaterdag tot een voorwaardelijke celstraf van twee jaar wegens “het verspreiden van vals nieuws en openbare beledigingen” en wegens “het bezit van onfatsoenlijk materiaal” in een poging de regering omver te werpen. Ook moet ze een boete betalen van 10.000 Egyptische ponden (omgerekend zo’n 480 euro), veel meer dan een maandloon van de gemiddelde Egyptenaar.

In een tweede proces, dat nog aan de gang is, wordt bepaald of Fathy banden heeft met terroristische organisaties.

Echtgenoot onder druk

Medestanders van Fathy denken dat de overheid haar extra hard aanpakt om druk uit te oefenen op haar man, Mohammed Lotfy, die niet aanwezig mocht zijn bij het proces. Hij staat aan het hoofd van de Egyptische Commissie voor Rechten en Vrijheden, een organisatie die zich keert tegen foltering en verdwijningen. “De veroordeling is een verbijsterend vonnis met een onderliggende boodschap: dat iedereen vrij is om volledige straffeloos andere mensen te treiteren”, zei hij achteraf. “En dat slachtoffers in de cel belanden.”

Lotfy vermoedt dat de autoriteiten willen dat hij een punt zet achter het onderzoek naar de dood van de Italiaanse student Giulio Regeni, die werd in 2016 ontvoerd en gemarteld door veiligheidsdiensten nadat hij onderzoek voerde naar enkele schrijnende omstandigheden.

99% Egyptische vrouwen slachtoffer

Egypte staat erom bekend een erg streng beleid te voeren in het tegenhouden van “informatie op het internet die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of de economie”. Volgens mensenrechtenorganisaties deinst de regeringer niet voor terug de meest kritische stemmen op het internet het zwijgen op te leggen.

In een VN-enquête uit 2013 meldde 99% van de Egyptische vrouwen dat ze al eens of meerdere keren een vorm van seksuele intimidatie hadden meegemaakt. In een enquête van de Thomson Reuters Foundation in 2017 werd Caïro beschreven als de “gevaarlijkste grootstad ter wereld voor vrouwen”.

“Schandalig”

Amnesty International veroordeelt het vonnis. “Dit is een schandalig geval van onrecht”, zei Najia Bounaim, hoofd van campagnes in Noord-Afrika. “Het slachtoffer wordt veroordeeld terwijl de dader overeind wordt gehouden.”

“Fathy is een verdediger van de mensenrechten en protesteert tegen seksuele intimidatie”, klonk het nog. “Ze wil de waarheid vertellen en de nadruk leggen op de essentiële kwestie: de veiligheid van vrouwen in Egypte. Ze is geen crimineel en mag niet gestraft worden voor haar moed.”