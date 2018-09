Afrikaanse varkenspest: jager opgepakt nadat hij everzwijn doodschiet in verboden gebied

In de nacht van zaterdag op zondag werd een 27-jarige man gearresteerd nadat hij een everzwijn neerschoot in verboden gebied. De zone was afgezet vanwege de Afrikaanse varkenspest. Bovendien is het niet toegestaan om ’s nachts te jagen.

De arrestatie vond plaats rond twee uur ’s nachts in de bossen van Gaume, een bosrijk gebied ten zuiden van de Ardennen en op de grens met Frankrijk. Een 27-jarige man was er, samen met een vriend, aan het jagen op everzwijnen in verboden gebied. De zone werd namelijk eerder afgezet op bevel van Waals minister voor Landbouw, Natuur en Bos René Collin (CDH) wegens het risico op Afrikaanse varkenspest, het virus dat onschuldig is voor mensen, maar wel dodelijk is voor besmette varkens of zwijnen.

De jacht was sowieso illegaal, want volgens het jachtdecreet dat in ons land geldt is het verboden om te jagen tussen de officiële zonsondergang en de officiële zonsopgang. De jager staat vermoedelijk een fikse boete te wachten.