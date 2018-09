Ontslagen lerares: “Ik mocht van de school geen 0 geven aan leerlingen”

Heisa in de Amerikaanse staat Florida. Een leerkracht zegt dat ze daar onlangs ontslagen is omdat ze weigerde haar leerlingen punten te geven voor huiswerk dat ze niet eens ingediend hadden. Nonsens, zegt de school, ze deed gewoon haar werk niet goed.

Diane Tirado (52) was tot twee weken geleden in dienst bij de West Gate K-8 School in het plaatsje Port St. Lucie. Naar eigen zeggen werd ze daar aan de deur gezet omdat ze haar leerlingen wel eens een 0 gaf als ze hun huiswerk niet hadden ingediend.

“In het handboek voor leerkrachten en ouders staat er echter dat het op die school niet toegestaan is om een cijfer lager dan 50 procent te geven”, zegt Diane Tirado. “Het duurde dan ook niet lang voor de directeur me op het matje riep omdat ouders geklaagd hadden over mij.”

De klachten stapelden zich al snel op. Maar de leerkracht hield het been stijf. “Ik geef geen punten voor niets”, zegt ze.

Slechte sfeer

Op 14 september kreeg ze te horen dat ze haar spullen mocht inpakken. Amper twee maanden nadat ze in dienst was genomen. Omdat ze nog in haar proefperiode zat, hoefde de school zelfs geen officiële reden voor haar ontslag te geven.

Voor Tirado zelf is de reden niet ver te zoeken: “Ik volgde hun regeltjes niet en was te opstandig.”

“Nonsens”, klinkt het bij de school. “Mevrouw Tirado is ontslagen omdat ze ondermaats presteerde. Bovendien gedroeg ze zich niet professioneel tegenover haar leerlingen, haar collega’s en de ouders. Ze zorgde voor een slechte sfeer op de schoolcampus. Tijdens haar korte periode in dienst, hebben wij meerdere klachten gekregen van leerlingen en ouders. Ook haar collega’s waren bezorgd.”