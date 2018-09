Het gruwelijke notaboekje van de man die zijn vriendin en dochter vermoordde

In Australië is momenteel een rechtszaak aan de gang tegen een man die zijn vriendin en haar dochtertje heeft vermoord. Uit nieuwe details, door de rechtbank vrijgegeven, zou hij bijzonder wreed tewerk gegaan zijn. Zo zou Daniel James Holdom (43) zelfs een gruwelijk notaboekje bijgehouden hebben.

De feiten waarvoor Daniel James Holdom momenteel terechtstaat, dateren van eind 2008. Toen werden zijn vriendin Karlie Pearce Stevenson (20) en haar dochtertje Khandalyce (2) als vermist opgegeven.

Omdat haar gsm nog in gebruik was en er zo’n 44.000 euro van haar bankrekening was gehaald, hoopte iedereen dat ze nog in leven waren. Maar de weken, maanden en jaren verstreken zonder een teken van de twee.

Lichaam gevonden

Twee jaar later vond de politie een lichaam in een woud in Belanglo, niet ver van Sydney. Niemand slaagde er echter in om het slachtoffer - dat om het leven was gebracht door een hevige kracht op haar borst - te identificeren. Ze raakte bekend als ‘de engel van Belanglo’.

Nog eens vijf jaar later - in 2015 - werd meer dan duizend kilometer verderop een skelet van een kindje gevonden, in een koffer langs de snelweg. Enkele maanden later kon de identiteit van het meisje achterhaald worden en zo ook die van de vrouw in Belanglo. De twee zaken werden aan elkaar gelinkt.

Gruwelijk notaboekje

Uit nieuwe details van de rechtbank blijkt dat de koffer ook aanwijzingen bevatte over hoe het meisje om het leven was gebracht. Zo konden de feiten uit 2008 gereconstrueerd worden.

Volgens openbaar aanklager Mark Tedeschi was het meisje gekneveld en was ze hoogstwaarschijnlijk nog in leven toen dat gebeurde. “Haar laatste momenten moeten vreselijk geweest zijn”, verklaarde hij.

Later vond de politie ook een notaboekje van Holdom. Dat bevatte een lijst met allemaal kindernamen waarnaast telkens “liet het toe” of “gedwongen” stond. Verdere details daarover zijn nog niet vrijgegeven.

Foto’s als trofee

Deze zomer pleitte de man plots schuldig aan de twee moorden. Hij verklaarde dat hij zijn vriendin - met wie hij toen twee maanden samen was - gedood had op 14 december 2008 en haar dochtertje vier dagen later. Vrijdag excuseerde hij zich daar nog voor, maar rechter Robert Allan Hulme hechtte er weinig geloof aan.

Het Openbaar Ministerie vraagt twee keer levenslang voor de “extreem wrede en gruwelijke” moorden. “De man kreeg duidelijk een kick van het doden”, klonk het. “Zo maakte hij zelfs foto’s van Karlie rond het moment van haar dood om als trofee te houden.”

Eerder strafblad

De verdediging hoopt dan weer op enig medeleven, gezien de traumatische jeugd van de man. Maar zijn eerder strafblad speelt niet in zijn voordeel. Zo was hij in 1999 al eens een huis binnengedrongen om te proberen een jonge vrouw te wurgen. En later randde hij ook een meisje van acht aan, waarna hij een gevangenisstraf van vier jaar uitzat.

De biologische vader en de grootvader van Khandalyce volgen het proces op de voet. Vader Bruce Pearce wou dat de dader de doodstraf kon krijgen, “maar zelfs dat zou niet genoeg zijn”.

Ook de stiefvader van Karlie is aanwezig. Alleen, aangezien de moeder van de jonge vrouw stierf aan borstkanker in 2012. Zij heeft nooit geweten wat er met haar dochter en kleindochter is gebeurd. “Haar laatste woorden waren: zijn Karlie en Khandalyce hier al”, zei de man in zijn getuigenverklaring. “Ik hield haar hand vast toen ze stierf en ik wist dat Karlie niet zou komen.”

Op 9 november krijgt Daniel James Holdom zijn straf te horen.