Parket onderzoekt brand in Gents ziekenhuis

In Gent onderzoekt het parket een brand in het AZ Jan Palfijn (archiefbeeld) Foto: BELGA

Gent - In Gent onderzoekt het parket een brand in het AZ Jan Palfijn. Rond 4 uur in de nacht van zaterdag op zondag moest een deel van het ziekenhuis ontruimd worden nadat een matras in brand was gestoken. De brandweer kwam ter plaatse en kreeg de brand snel onder controle. Er vielen geen gewonden, maar 2 verplegers raakten wel bevangen door de rook.

Enkele patiënten die op de getroffen dienst verbleven, werden uit voorzorg tijdelijk in andere kamers ondergebracht. Het parket onderzoekt de zaak. De directie van het ziekenhuis meldt dat de verdere werking niet verstoord is en dat de hinder voor bezoekers en patiënten beperkt is.