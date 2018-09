Twintiger opgepakt op Brussels Airport met 27 kilo XTC-pillen

Brussel - Zaterdag en zondag zijn op de luchthaven Brussels Airport vier drugssmokkelaars opgepakt. Drie van hen liepen zaterdag al tegen de lamp, de vierde werd zondagochtend gearresteerd. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde.

Een 72-jarige Nederlandse man die aankwam met een vlucht vanuit Aruba, via Santo Domingo, bleek een 80-tal boleta’s met cocaïne te hebben ingeslikt, terwijl een andere, 23-jarige Nederlander die op het punt stond te vertrekken naar Punta Cana, betrapt werd met 27 kilogram XTC-pillen in zijn bagage. De drugs zaten verstopt in de dubbele bodem van zijn twee koffers.

Cocaïne

Een 58-jarige Duitser, die geland was met een vlucht vanuit Dubai, via Rio de Janeiro, vervoerde dan weer 3 kilogram cocaïne in zijn bagage. Hij was de derde die zaterdag gearresteerd werd.

Zondagochtend was het dan de beurt aan een 24-jarige Nederlandse vrouw die aankwam met de vlucht van Punta Cana. Zij bleek 2 kilo cocaïne in haar bagage te hebben.

Het parket laat de vier voorleiden bij een onderzoeksrechter en vraagt dat ze onder aanhoudingsbevel worden geplaatst.

