Vijf migranten verdronken voor Turkse kust

Zeker vijf migranten zijn in de Egeïsche Zee verdronken in een poging om van Turkije op een van de Griekse eilanden te geraken. Hun boot is voor de kust van het West-Turkse district Sultanice gekapseisd, schreef het Turkse staatspersagentschap Anadolu zondag. De kustwacht is op zoek naar mogelijke vermisten. De nationaliteit van de slachtoffers is nog niet bekend.