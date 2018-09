Bewakingsbeelden tonen hoe Amerikaanse rapper XXXTentacion werd vermoord

Er zijn bewakingsbeelden vrijgegeven waarop de moord op XXXTentacion te zien is. De twintigjarige Amerikaanse rapper werd enkele maanden geleden doodgeschoten in Florida.

Opgelet: de beelden kunnen als schokkend worden ervaren.

XXXTentacion, wiens echte naam Jahseh Dwayne Onfroy was, werd op 18 juni doodgeschoten voor een motorgarage in Broward County (Florida). De politie gelooft dat de daders hem hadden achtervolgd tot het moment dat zijn wagen geblokkeerd stond voor het parkeerterrein van de garage. Er werden al vier mannen in staat van beschuldiging gesteld in het onderzoek.

Op de camerabeelden, die werden uitgezonden door de lokale nieuwszender WPLG, zijn twee mannen te zien die de BMW van de jonge rapper benaderen. Een inzittende kan nog vluchten, maar XXXTentacion zelf niet. De daders hebben een wapen bij zich en steken hun armen in de wagen om het slachtoffer te beroven. Vervolgens vuren ze meerdere schoten af. De 20-jarige rapper overleefde het niet.

XXXTentacion had zelf geen blanco strafblad. Zo moest hij nog voor de rechter verschijnen omdat hij zijn toen zwangere vriendin had afgetuigd en werd hij onder meer beschuldigd van omkoping en was hij eerder al veroordeeld voor twaalf zware misdrijven.

Enkele bekende hits van zijn hand: ‘Sad!’ en ‘Look At Me’.