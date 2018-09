Drie kinderen gedood door mijn in Oekraïne

De explosie van een mijn heeft zondag in het oosten van Oekraïne het leven gekost aan drie kinderen. Een ander kind raakte gewond en is in het ziekenhuis opgenomen. In het oosten van Oekraïne woedt sinds 2014 een burgeroorlog tussen regeringstroepen en pro-Russische separatisten. In het gebied liggen heel wat explosieven.