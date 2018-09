Lindsay Lohan zwaar onder vuur door video waarin ze twee dakloze kinderen probeerde te “ontvoeren”

De beelden zijn inmiddels niet meer te zien op haar account, maar een kijker maakte de livestream wel beschikbaar via andere sociale media. Volgens Lohan bestond het gezin uit “Syrische vluchtelingen” en was ze bezorgd om hun gezondheid. Daarbij had ze vooral oog voor de twee kinderen. Zo stelde ze voor om met de jongeren samen een film te kijken in een hotel, aangezien ze “niet op de grond horen te zitten”.

Toen de familie echter weigerde om de kinderen zomaar te laten gaan, werd de sfeer grimmiger. “Je zou een hardwerkende vrouw moeten zijn”, klonk het bij de actrice. “Je zou alles moeten doen voor je kinderen, zodat zij een beter leven kunnen leven leiden.” De boodschap was duidelijk niet naar de zin van de familie. Enkele minuten later besloten ze hun spullen te pakken en naar een andere locatie te trekken.

Kinderhandel

Lohan liet echter niet zomaar begaan. Terwijl ze hen achtervolgde, beschuldigde ze de ouders van “kinderhandel” en “het ruïneren van de Arabische cultuur”. Pas toen de confrontatie fysiek werd en ze door de moeder op de grond werd geduwd, liet ze geschokt het gezin gaan. Waar het tafereel exact gebeurde, valt niet uit de beelden af te leiden. Al doen andere recente berichten op haar sociale media uitschijnen dat ze de laatste tijd voornamelijk in Moskou en Parijs te vinden was.

Nu de beelden viraal gingen, kwam er massale kritiek op de video. Sommige kijkers beschuldigden Lohan onder meer van “poging tot kidnapping”, terwijl anderen dan weer de beelden vooral “schokkend, walgelijk en erg onaangenaam” vonden.

I watched the entire video and there's no excuse for what Lindsay Lohan did. That was just awful.