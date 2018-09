“Manchester United wil Mourinho vervangen door Zidane”

Scheiden de wegen van Manchester United en José Mourinho? De Portugees is sinds 2016 aan de slag bij de ploeg van Lukaku en Fellaini maar kreeg de Engelse recordkampioen nooit echt op de sporen. De 3-1 nederlaag tegen West Ham op zaterdag, enkele dagen na de pijnlijke bekeruitschakeling tegen Derby County, zou wel eens de druppel kunnen zijn. In de Engelse pers wordt Zinedine Zidane gelinkt aan de Mancunians.

De 55-jarige Mourinho nam in 2016 de rol van coach bij Manchester United over van Louis Van Gaal. In zijn eerste seizoen won hij de Europa League en de League Cup. Vorig seizoen loodste Mourinho de Mancunians naar de tweede plaats, op een straat achterstand van stadsgenoot City (100 tegen 81 punten).

De afgelopen seizoenen was er al kritiek op het matige voetbal dat United op de mat legde, dit seizoen blijven ook de resultaten achterwege. Met 10 op 21 ging het helemaal mis in de Premier League, er was die een pijnlijke League Cup-exit tegen tweedeklasser Derby en ook tussen Mourinho en Paul Pogba liep het helemaal fout.

Zidane na zijn laatste Champions League-winst, samen met Isco Foto: AP

United zou achter de schermen al op zoek zijn naar een nieuwe hoofdcoach en zou daarvoor niemand minder dan Zinedine Zidane op het oog hebben. De Fransman verliet na vorig seizoen verrassend Real Madrid en is onmiddellijk beschikbaar. Met de Koninklijke won Zizou de Spaanse competitie in 2017 én veroverde hij de afgelopen drie seizoenen de Champions League.