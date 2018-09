Duitse toerist in Zimbabwe zwaar verwond door olifant

Slechts enkele dagen nadat een Duitse toeriste door een olifant werd vertrappeld, is in Zimbabwe opnieuw een vakantieganger uit Duitsland aangevallen.

De toerist was dieren aan het filmen en fotograferen in het nationaal Victoriapark toen een olifantenstier hem aanviel en zwaar verwondde. Dat deelde het parkbestuur zondag mee. De man werd na het incident van zaterdagnamiddag in een lokaal ziekenhuis behandeld. Meer details zijn niet bekend. Een 49-jarige Duitse werd onlangs in het nationaal park Mana Pools in Zimbabwe door olifanten gedood.

In Zimbabwe, een land in zuidelijk Afrika, gebeuren vaker aanvallen door wilde dieren. In 2017 waren er volgens het nationaal parkbestuur 41 gevallen, waarbij olifanten mensen aanvielen. Bij de meeste safari’s in Afrika zitten de toeristen in voertuigen en zijn daarmee van de wilde dieren afgeschermd. Safari’s, waarbij de deelnemers te voet in de nationale parken onderweg zijn, worden als beduidend gevaarlijker bestempeld.