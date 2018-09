Jong, knap en miljonair. Maar dan komt aan het licht dat hij een seriemoordenaar is

Tot zes jaar geleden was hij een van de meest begeerde vrijgezellen in Canada. Zeker toen hij plots miljonair was geworden, nadat zijn vader zichzelf van het leven had beroofd. Maar niet veel later kwam de waarheid aan het licht: Dellen Millard, nu 33, heeft drie moorden op zijn geweten.

Dellen Millard zat er, als telg van de familie achter de Canadese luchtvaartmaatschappij MillardAir, al van op jonge leeftijd warmpjes bij. Hij was een bijzonder figuur. Toen hij pas veertien was, kroonde hij zichzelf tot de jongste Canadees ooit om op dezelfde dag een solovlucht met een helikopter en met een vliegtuig te maken.

De dood van zijn vader

Dellen groeide uit tot een knappe en rijke jongeman. Een van de meest begeerde vrijgezellen in Canada, zelfs. Op zijn 27ste bezat hij al meerdere luxewagens en eigendommen van honderdduizenden euro’s.

En dat allemaal als erfgenaam van zijn vader, die in 2012 overleden was op 71-jarige leeftijd. Zelfdoding, klonk het toen. “Hij droeg een groot verdriet met zich mee. Een verdriet dat hij nooit met mij heeft willen delen”, verklaarde zoon Dellen aan de politie.

Vader Wayne Millard. Foto: Facebook

Illegaal handeltje

Enkele dagen na de dood van zijn vader besliste Dellen al het personeel van MillardAir te ontslaan en het hele bedrijf op te doeken. Met zijn kompaan Mark Smich startte hij een illegaal drugshandeltje op.

Samen genoten ze met volle teugen van hun luxeleventje. Tot 14 mei 2013. Toen kwam er een abrupt einde aan de decadente levensstijl van de vrienden. Ze werden beschuldigd van de moord op Tim Bosma.

In de verbrandingsoven

Tim Bosma (32) wilde zijn pick-up verkopen via een online advertentie. Samen met zijn vrouw Sharlene, met wie hij al een dochtertje van twee had, dacht hij aan gezinsuitbreiding.

Dellen Millard en Mark Smich boden zich aan om de wagen te kopen en reden voor een testrit naar zijn huis. Bosma ging met hen mee om te voorkomen dat ze het voertuig zouden stelen. Dat was de laatste keer dat Sharlene haar man zag. Bosma verdween spoorloos.

Vier dagen later vond de politie zijn pick-up terug op een boerderij van Millards moeder. Daarin troffen speurders bloedsporen en sporen van een geweerschot aan. Later ontdekten ze ook de restanten van een lichaam in een verbrandingsoven op de boerderij.

Zaken heropend

Dellen Millard en Mark Smich kregen een levenslange gevangenisstraf voor die moord. Maar daardoor besliste de politie nog twee zaken te heropenen. Die naar de dood van vader Wayne Millard én die naar de verdwijning van een ex-vriendin van Dellen: Laura Babcock.

Slachtoffer Laura Babcock (23). Foto: Facebook

Dellen Millard had tussen 2008 en 2009 een liefdesrelatie met Laura Babcock. Maar ook toen hij een nieuwe vriendin had, Christina Noudga, bleef hij seksueel contact met haar houden. Tot Laura in 2012 plots verdween. Spoorloos. Dellen was degene die haar het laatst had gezien.

Volgens de aanklagers was Dellen zo verstrikt geraakt in de driehoeksverhouding dat hij Laura vermoorden als enige uitweg zag. Naar zijn nieuwe vriendin Christina had hij ge-sms’t: “Eerst ga ik haar pijn doen, dan maken dat ze weg is.” Later verklaarde Christina aan de rechter dat die belofte haar “helemaal warm had gemaakt vanbinnen”.

Speurders vonden spullen van Laura Babcock bij Millard en bij Smich thuis. Ze hadden dan ook snel een vermoeden dat zij achter haar verdwijning zaten.

Vorig jaar kregen de twee nog eens levenslang voor de moord op Laura Babcock.

Straf als seriemoordenaar

En ook daar bleef het niet bij. De politie ontdekte ook dat de zelfdoding van zijn vader Wayne Millard in scène was gezet.

In een verhoor over de dood van zijn vader had Dellen destijds beweerd dat hij hem voor het laatst had gezien rond de middag op 28 november 2012. Maar zijn gsm-signaal werd tot 1 uur ’s nachts opgepikt in het huis van zijn vader. Getuigen verklaarden bovendien dat de relatie tussen de twee gespannen was. Én dat Wayne Millard er zelfs aan dacht om Dellen uit zijn testament te schrappen.

De rechter oordeelde dat Dellen Millard een schot had gelost toen zijn vader aan het slapen was. In november krijgt de seriemoordenaar zijn straf te horen.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.