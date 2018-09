Noord-Koreaanse leider geeft Zuid-Koreaanse president twee witte jachthonden cadeau

Als bijkomend signaal voor de toenadering tot zijn buurland heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un een paar witte jachthonden uit zijn geboorteland cadeau gedaan aan de Zuid-Koreaanse president Moon Jae In.

Het mannelijke en vrouwelijke exemplaar van het Noord-Koreaanse hondenras Pungsan zullen voortaan op de terreinen van het presidentieel paleis in Seoel verblijven. Dat deelde het bureau van Moon zondag mee. De beide honden van ongeveer een jaar oud en luisterend naar de namen Songgang en Gomi werden donderdag in de grensplaats Panmunjom overgedragen.

Kim had naar verluidt op de top met Moon in september in Pyongyang voorgesteld de honden cadeau te doen. Moon zou een fervent dierenliefhebber zijn. Hij bezit al een Pungsan en een hond, die hij na zijn ambtsaanvaarding in mei vorig jaar uit een asiel geadopteerd had.

Bij hun eerste ontmoeting in april hadden Moon en Kim een baanbrekende verklaring afgelegd over de verbetering van de Koreaanse betrekkingen en de oprichting van een kernvrij Koreaans schiereiland. Tot dusver zijn er echter geen concrete toezeggingen van Kim over wanneer het atoomwapenprogramma van zijn land afgebouwd zal worden.