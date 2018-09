De Nationale dag van de Volksrepubliek China, elk jaar op 1 oktober, is een feestdag die de Chinezen maar al te graag vieren met de nodige toeters en bellen. Een lasershow in Shenzhen illustreert alvast wat voor indrukwekkende show het land in petto heeft. Maar liefst 1,1 miljoen LED-lampjes werden er geïnstalleerd aan 43 gebouwen in het stadscentrum, met de prachtige lichteffecten tot gevolg. Iets wat de vele inwoners maar al te graag op beeld vastlegden.