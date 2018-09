Caravan brandt volledig uit op E17 in Sint-Niklaas: gasflessen net op tijd eruit gehaald

Sint-Niklaas - Op de E17 is zondagochtend in de richting van Gent een caravan van een Duits gezin volledig in de vlammen opgegaan. De bestuurder van de wagen werd er door andere automobilisten al rijdend attent op gemaakt dat er iets mis was. Toen hij zich nog van geen kwaad bewust op de pechstrook parkeerde, sloegen de vlammen al uit de onderkant van de caravan.

De man en zijn zoon hadden nog de goede reflex om de caravan van de wagen af te koppelen en er drie gasflessen uit te halen. Seconden later moest het driekoppige gezin met lede ogen aanzien hoe hun caravan en heel wat persoonlijke spullen in de vlammen opgingen.

Er raakte gelukkig niemand gewond en de verkeershinder bleef al bij al ook nog beperkt.