Castagne en Atalanta kunnen ook tegen Fiorentina de rug niet rechten

Atalanta heeft zondag op de zevende speeldag in de Italiaanse Serie A niet kunnen winnen op het veld van Fiorentina. Met Timothy Castagne in de basis ging Atalanta met 2-0 onderuit bij Fiorentina.

Veretout (63.) en Biraghi (90.+4) namen de doelpunten voor hun rekening. Rode Duivel Castagne speelde 77 minuten mee bij Atalanta, dat al sinds de openingsspeeldag niet meer kon winnen. Vorig seizoen eindigde Atalanta nog op de zevende plaats, nu staat de club uit Bergamo pas op de zestiende stek met 6 punten. Fiorentina is derde.

In de Nederlandse Eredivisie nam Dario Van Den Buijs bij Heracles met 2-1 de maat van Emmen. De Belgische verdediger maakte de partij vol en staat na zeven speeldagen op gelijke hoogte met Ajax op plek twee. Jordy Croux stond bij Willem II in de basis, maar slaagde er niet in een glansrol te vertolken op het veld van De Graafschap. Na een vroege rode kaart voor Akkaynak moest Croux bij de rust in de kleedkamers blijven. Willem II beëindigde de partij met negen en verloor met 2-1. De Tilburgers bezetten de negende plaats in de stand.

Cyriel Dessers moest bij Utrecht vrede nemen met een invalbeurt. De aanvaller kreeg tien minuten, maar kon op bezoek bij Groningen niets meer veranderen aan de 1-1 stand. Utrecht raakt zo niet weg van de zestiende plaats.