Paniek tijdens festival wanneer bezoekers geweerschoten denken te horen, maar niets is minder waar

Het Global Citizen Festival in New York werd zaterdagavond ontsierd door een vreemd voorval. Vele bezoekers renden plots voor hun leven toen ze vreesden dat er geweerschoten in hun buurt weerklonken. Niets was minder waar: in plaats daarvan waren enkele dranghekken omgevallen.

Foto: Evan Agostini/Invision/AP

Central Park was op het moment van het incident zeer goed gevuld. Ongeveer 60.000 mensen waren aanwezig om er te luisteren naar bekende politici en muzikanten die er praatten over het verontrustende politieke landschap in de Verenigde Staten. Tot rond acht uur ’s avonds paniek uitbrak.

De manier waarop was hoogst opmerkelijk. De dranghekken die plots omvielen, deden sommige bezoekers vermoeden dat er iemand het vuur had geopend. Mensen vluchtten in paniek weg en sprongen over hekken, terwijl anderen in alle drukte werden vertrappeld.

Coldplay

De autoriteiten probeerden al snel mee te delen dat er geen sprake was van een schietpartij. Ook Coldplay-zanger Chris Martin probeerde van op het podium de kalmte te bewaren. “Niemand probeert hier iemand te kwetsen”, klonk het, wat door het publiek op gejuich werd onthaald. De brandweer van New York liet achteraf weten dat niemand gewond raakte.

Foto: Evan Agostini/Invision/AP

De kortstondige paniek is wel een duidelijke indicatie dat de angst voor een mogelijke aanslag wel degelijk aanwezig is bij vele Amerikanen. Zeker met de talloze schietpartijen van de laatste jaren in het achterhoofd, is het voor sommigen moeilijk om bij onvoorziene omstandigheden rustig te blijven. Zelfs op momenten dat er totaal geen sprake is van geweerschoten.

Bijna vertrappeld

“Het enige dat we zagen was een massa van mensen die aan het rennen was”, klonk het bij een van concertgangers aan MSNBC. “Een golf van mensen kwam mijn richting uit.” Ook een medewerker van televisienetwerk NBC kwam er met de schrik van af. “Ik werd bijna vertrappeld”, klonk het op Twitter. “Mijn vrouw moeten vasthouden in het midden van een veld, terwijl mensen in paniek weglopen omdat ze denken dat ze beschoten worden: het is niet mijn favoriete bezigheid. Ik ga naar huis.”

Eens alle opschudding achter de rug was, werd het festival hervat. De organisatie van Global Citizen tweette achteraf nog dat “iedereen veilig was”.