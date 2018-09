Brys niet akkoord met rood Ceballos (na tussenkomst videoref)

Sint-Truiden moest op het veld van Anderlecht na twintig minuten met tien verder nadat Christian Ceballos met gestrekt been doorging op het standbeen van Alexis Saelemaekers.

De rechtsachter van Anderlecht kermde het uit, en toonde ostentatief zijn gescheurde sok aan al wat geel en blauw kleurde. Ref Bram Van Driessche toonde Ceballos eerst geel, maar na ingrijpen van de VAR mocht de Spanjaard gaan douchen.

“Het was sowieso hard, maar voor mij was het geen rode kaart”, zei STVV-coach Marc Brys. “De fase gebeurde vlak voor mijn neus, eigenlijk glijdt hij gewoon door. Ik heb veel andere fouten gezien die geel of zelfs een tweede geel (voor Kums, nvdr.) verdienden, maar die floten ze niet. Ach, we waren liever met elf gebleven om te kunnen meevoetballen, maar met tien hebben we er het maximum uitgehaald.”