Ludieke actie tegen “zuurpruim” loopt uit de hand: man wordt zo kwaad dat hij naar ziekenhuis moet

Menen - Zaterdag vond in de Julien Cagniestraat in Lauwe (Menen) het BK stoepkrijttekenen plaats. Geen officieel kampioenschap, maar een ludieke actie van de buurtbewoners “tegen de verzuring”. De actie was vooral bedoeld om één buur een lesje te leren, maar die maakte zich zo kwaad dat hij naar het ziekenhuis moest worden gebracht.

De dochters van Christophe Lefebvre maakten een tijdje geleden van dichtbij kennis met zulke zuurpruimen. “Ze waren een ruiltocht aan het doen - met succes”, aldus de papa. “Totdat een oudere dame hen verrot schold. Ze noemde hen crapuul en zei dat mijn dochters stout waren. Ze had nog nooit zulke onbeleefde kinderen geweten”, zegt de papa. “Toen ik die persoon erover aansprak, was ze het plots vergeten.”

Christophe wilde het er niet bij laten. Hij postte prompt zijn mening op sociale media en stelde al grappend voor om een BK stoepkrijttekenen te organiseren voor de deur van de boze buren. “Tegen verzuring en azijnpisserij”, verklaarde de man deze week in onze krant. “Blijkbaar waren heel wat ouders akkoord met wat ik zei. Zo begon het idee vorm te krijgen. Een statement tegen de zuurpruimen om te tonen dat ongefundeerde kritiek op de jeugd met een glimlach kan worden bestreden. Kinderen moeten nu eenmaal kunnen spelen zonder al dat gezaag.”

Dus werd er zaterdag effectief een Belgisch Kampioenschap stoepkrijttekenen georganiseerd. “De actie startte om 14 uur en wij waren al vroeg aanwezig. Eén blauwe streep was er gezet toen F.D. (73) de woning uit stormde. De kinderen waren helemaal niet voor zijn deur aan het krijten. Ik heb de man rustig gevraagd wat er scheelde. Toen is hij zijn woning weer ingegaan. Een kwartier later kwam een dokter en nog een kwartier later zijn zoon. Na een tiental minuten is de man uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht.”

De buurman had zich te veel stress op de hals gehaald met de actie. “De honderd kinderen zijn gewoon blijven verder kleuren”, aldus Lefebvre. “Er is helemaal geen confrontatie geweest en het was helemaal geen strafexpeditie of wat dan ook. Na de actie hebben we gewoon nog iets gedronken in de straat.”

Later op de avond is Lefebvre nog gaan aanbellen bij de boze buur.