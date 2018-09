Leuven knokt erop los: vijf vechtpartijen in één weekend

Leuven - Leuven heeft een gewelddadig weekend achter de rug. Twee twintigers gingen vrijdagnacht in het Leuvense uitgaansleven met elkaar op de vuist na een discussie over een meisje. Later die nacht gingen ook twee groepjes van jonge twintigers met elkaar op de vuist in het stadscentrum. Ze kwamen er allemaal met lichte verwondingen vanaf en de politie stelde telkens een proces-verbaal op.

Zaterdagnacht werd het nog rumoeriger. Op de Bondgenotenlaan kregen twee mannen het met elkaar aan de stok. De 36-jarige man uit La Louvière en de 48-jarige man uit Henegouwen kregen ruzie waarna ze elkaar rake klappen gaven. De politie kwam tussenbeide en stelde een proces-verbaal op.

Elders was het ernstiger. Een twintiger uit Diest raakte gewond tijdens een vechtpartij in het uitgaansleven. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. De politie kwam ter plaatse en het parket werd verwittigd. De dader was inmiddels al even gaan lopen, maar de politie onderzoekt de zaak.

Later die nacht deelde ook een 28-jarige man uit Leuven in de klappen. Dader was een 39 jarige stadsgenoot. De politie was op dat moment talrijk aanwezig in het uitgaansleven en kon erg snel tussenbeide komen. De dertiger werd meegenomen door de politie en de 28-jarige Leuvenaar werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.