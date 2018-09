Alles op een zakdoek: top-zes Proximus League staat op één punt van mekaar

Zoekt u spanning? Volg dan vooral de Proximus League. Daarin staat de top-zes op amper één punt van mekaar: leiders Union en Westerlo tellen na 8 matchen 13 punten, Mechelen, Roeselare, Beerschot Wilrijk en Lommel hebben er eentje minder.

Klik hier voor de kalender en het klassement van de Proximus League

Neem Westerlo: het leek tot twee weken geleden goed op weg om de eerste periodetitel te winnen, maar verloor daarna twee keer. Eerst was KV Mechelen te sterk, daarna Beerschot Wilrijk. Datzelfde Beerschot Wilrijk klopte twee weken geleden favoriet KV Mechelen, ging daarna op het eigen Kiel hard onderuit tegen Lommel (1-3) maar won zaterdag dus van Westerlo. En KV Mechelen pakte na die opdoffer op het Kiel de scalp van Westerlo én Lommel -en in de beker tussendoor ook even Antwerp.

Het wordt dus nog spannend de komende weken: door het competitieformat spelen alle teams immers vier keer tegen elkaar, verspreid over twee periodes. De winnaars van de twee periodes spelen om een plekje in de Jupiler Pro League. Union heeft voorlopig een iets beter doelsaldo (+5) dan Westerlo (+2), maar iets zegt ons dat er de komende weken nog veel zal veranderen aan de stand.