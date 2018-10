Politie houdt grootschalige actie in veelgeplaagde wijk: “Jeugdbende smijt ruiten kapot en dringt huizen binnen”

Waasmunster - De lokale politie heeft tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag een grootschalige controleactie gehouden in de Hollandse Molenwijk. De buurt wordt al een tijdlang geplaagd door overlast en vandalisme door een jongerenbende.

Een sweeping: zo kon de politieactie die rond middernacht startte in de Frank Baurstraat genoemd worden. Agenten gingen eerst anoniem op pad in de wijk en kozen pas in de tweede fase voor hun uniform. “De bedoeling was om het vandalisme en de overlast in de Hollandse Molenwijk in kaart te brengen, te detecteren en te ontraden”, zegt burgemeester Michel Du Tré (CD&V) van Waasmunster. “Tijdens de afgelopen maanden kwamen er heel wat meldingen binnen van problemen in deze buurt. Er werden ruiten kapot gesmeten, leegstaande woningen werden binnengedrongen en het openbaar domein werd beschadigd. Allemaal zaken waaraan we absoluut een einde wilden stellen. Zo'n gedrag verhoogt het onveiligheidsgevoel en zorgt zowel op sociaal als op politioneel vlak voor heel wat overlast.”

Agressieve jongeren

Aan de actie namen in totaal zeven politieploegen van telkens twee agenten deel. De voorafgaande observaties verliepen te voet, per fiets en met anonieme wagens. Tijdens de tweede fase in uniform werden verschillende jongeren gecontroleerd en gefouilleerd. Heel wat van hen stelden zich weerspannig en verbaal agressief op tegenover de politie. De probleemjongeren zijn tussen de vijftien en twintig jaar oud. Het gaat om een kleine groep die voor de grootste overlast zorgt. Om hen op te kunnen pakken moeten ze vaak op heterdaad betrapt kunnen worden, wat niet evident is. De tijdelijke politiecamera in de Frank Baurstraat is in elk geval een hulpmiddel. De camera hangt strategisch in een doodlopend straatje waar weinig sociale controle is. Het is één van de plaatsen waar tot voor de plaatsing van het toestel veel meldingen van vandalisme waren. Na de activering van de camera bleven problemen uit. De komende dagen zal de camera verplaats worden naar een andere locatie in de wijk.