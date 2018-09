“Meer dan 1.200 doden” na aardbeving en tsunami in Sulawesi, overheid staat massale plunderingen toe

Het aantal dodelijke slachtoffers na de aardbeving en de daaropvolgende tsunami op het Indonesisch eiland Sulawesi is volgens lokale media gestegen naar 1.203. Al werd dat nog niet officieel bevestigd. Ondertussen worden de lokale supermarkten en tankstations massaal geplunderd door wanhopige inwoners die zonder water, voedsel en brandstof zitten. De overheid grijpt niet in. “We zitten in een crisis.”

De nationale rampenbestrijdingsdienst sprak tot dusver over minstens 832 dodelijke slachtoffers, maar maakte zondagvoormiddag al gewag over duidelijk meer slachtoffers. Vicepresident Jusuf Kalla werd geciteerd met de opmerking dat het om duizenden doden kan gaan. Het Indonesische nieuwsportaal Kumparan spreekt zelfs al van 1.203 doden.

Wanhopige inwoners, die maar heel moeizaam kunnen rekenen op internationale hulp, plunderen ondertussen massaal de winkels, supermarkten en tankstations op het eiland. Op beelden is te zien hoe mannen en vrouwen met volgeladen winkelkarren of vuilniszakken de winkels verlaten. Vooral voedingsmiddelen worden gestolen, maar ook brandstof en elektrische toestellen zijn erg in trek. “We krijgen geen hulp”, luidt het bij een inwoner. “We moeten eten, we hebben geen andere keuze, we moeten aan voedsel geraken. We zitten in een crisis.”

Er brak zondag even paniek uit onder de plunderaars toen het eiland getroffen werd door twee kleine naschokken van de dodelijke aardbeving van enkele dagen geleden. “Aardbeving, aardbeving”, werd er geschreeuwd, maar toen bleek dat het deze keer niet zo erg was, liepen velen opnieuw de winkels binnen.

Foto: AP

Prijzen fors opgetrokken

“De situatie dwingt ons om dit te doen”, aldus een groepje tieners. “We hebben echt alles nodig: voedsel, water...We namen alles mee wat we konden dragen.”

Koken is ook quasi onmogelijk. Er is bijna nergens elektriciteit op het eiland. “We kunnen hier niet eens meer koken, daarom moeten we stelen.”

Tal van politieagenten zagen de plunderingen gebeuren, maar grepen niet in. Omdat ze fel in de minderheid waren, maar ook omdat ze niet wilden ingrijpen. De overheid laat het noodgedwongen toe.

Net als de supermarkten worden ook de tankstations massaal geviseerd. Mensen proberen zo veel mogelijk jerrycans op te vullen en halen de rekken met drank en voedsel leeg. “Als de winkels nu tegen een redelijke prijs zouden verkopen, zouden we dit niet hoeven te doen”, zegt een vrouw. “Maar ze hebben hun prijzen net fors opgetrokken. Voor basisgoederen...”

Foto: EPA-EFE

Veldkeukens en matrassen

Ondertussen sijpelen sommige hulpgoederen het eiland wel binnen. Zo heeft de overheid al zes veldkeukens - in staat om 36.000 rijstmaaltijden per dag af te leveren - en duizenden matrassen overgevlogen. Net als dekens en kant-en-klare maaltijden.

Voor sommigen komt de hulp echter niet snel genoeg. “De winkels zijn niet open en de markten zijn leeg”, besluit een 33-jarige plunderaar. “We moeten overal inbreken.”

Foto: EPA-EFE