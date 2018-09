Politie betrapt 15-jarige achter het stuur, opa zit ernaast in de wagen

Leuven - De politie van Leuven heeft zondagavond een vijftienjarige achter het stuur betrapt. De grootvader van de jongen zat gewoon naast hem in de wagen en kreeg een proces-verbaal. Bij de verkeersactie werden ook meerdere bestuurders onder invloed van alcohol en drugs betrapt.

Bij een verkeersactie op de Tervuursevest in Leuven werden 648 voertuigen gecontroleerd. Daarbij werden drie rijbewijzen ingetrokken voor alcoholintoxicatie en bleek nog een bestuurder onder invloed van drugs te rijden. Eén van de bestuurders met een glas te veel op probeerde de verkeerscontrole te ontwijken, maar werd tegengehouden door de motorrijders van de politie. Er werd ook proces-verbaal opgesteld omdat een kind op de schoot van een bestuurder zat.

Later op de avond verplaatste de verkeersactie naar de Rennessingel waar 322 voertuigen werden gecontroleerd. Eén bestuurster was zo dronken dat ze niet in staat was om te blazen en ze weigerde nog eens een bloedproef. Haar rijbewijs werd ingetrokken door de weigering van de bloedproef en de duidelijke kenmerken van dronkenschap.