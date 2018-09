Het charmeoffensief van de gevallen ex: hoe ‘stoute’ Fergie weer bij het Britse koningshuis wil horen

Volgend weekend beleeft Groot-Brittannië zijn tweede royal wedding van het jaar. Het lijkt er niet echt op dat de Britten er storm voor lopen. Het huwelijk van Eugenie, princess of York, wordt om een andere reden wél speciaal. Het moet de blijde herintrede worden van haar moeder Sarah Ferguson in de koninklijke familie. De gevallen ex van Edward grijpt de kans met beide handen.