De psychiater die oproept om niet te snel naar de psychiater te gaan: “We moeten leren ongelukkig te zijn”

Er zijn meer Belgische minderjarigen dan ooit die psychiatrische hulp zoeken. En dat hoeft niet zo te zijn, zegt Damiaan Denys. De Belgische psychiaterautoriteit ziet de westerse mens steeds moeilijker omgaan met ongeluk, en breekt een lans om problemen niét zo snel te psychologiseren . Een boodschap als een zure appel waar we onze tanden in moeten zetten. “We creëren een erg kwetsbare generatie.”

Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv) telde het afgelopen jaar meer dan 160.000 Belgische minderjarigen die psychiatrische hulp zochten. Een verdriedubbeling in tien jaar tijd. Tegelijk pakt Jo Vandeurzen (CD&V) uit met een test die begin volgend jaar online moet staan. Een test die de Vlaams minister van Welzijn bestelde om mentaal kwetsbare jongeren op te sporen. Eén op de vier zou in een risicogroep voor zelfdoding vallen. Dat alles ligt in lijn met de bevinding ...