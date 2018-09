Cristiano Ronaldo ontkent beschuldigingen: “Verkrachting is fake news”

Cristiano Ronaldo zit in erg nauwe schoentjes. De Amerikaanse Kathryn Mayorga (34) getuigde vorige week in Der Spiegel over het feit dat ze in 2009 door de Portugese topvoetballer verkracht is en met hem een schikking over zwijggeld trof.

Er is wat verwarring, omdat Ronaldo destijds twee verschillende verklaringen aflegde, maar één ding is zeker: op dit moment geeft Ronaldo helemaal niks toe. Hij reageerde op de zaak via zijn Instagram: “Nee, nee, nee, nee. Dit is fake news. Ze willen zichzelf promoten door mijn naam te bezoedelen. Dat is normaal. Ze willen bekend worden door wat ze zeggen, dat hoort bij mijn status. Ik ben een gelukkig man, alles is goed.”

Toch hangt CR7 nog steeds een rechtszaak boven het hoofd.