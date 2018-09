Antwerpse sjerp veraf, en veel uitwegen zijn er niet meer: de troeven van Kris Peeters zijn al op

Bart De Wever (N-VA) en Wouter Van Besien (Groen) zijn het over één iets eens: geen burgemeester Kris Peeters (CD&V). Daarmee slaan ze nog eens uitdrukkelijk de deur dicht voor de ambities van de christendemocraat. “ Verkiezingsklap ”, volgens Peeters. Maar dan wel klap die een zachte landingsbaan voor de vicepremier torpedeert.

“Burgemeester of niets.” Dat staat voor vicepremier en CD&V-lijsttrekker Kris Peeters op het spel in Antwerpen. Dat liet hij al een paar keer verstaan en hij acht het zelfs niet onmogelijk om burgemeester te worden met een uitslag van 5 procent. Daar heeft hij dan wel coalitiepartners voor nodig. En N-VA en Groen, virtueel de grootste partijen in de Scheldestad, zijn duidelijk: “Niet met ons.”

Dus lijkt het alsof Peeters zijn burgemeestersambities mag opbergen. En dat kan hem zuur opbreken. “CD ...