Bobbejaanland voert nieuw soort tarief voor bezoekers in, ook Plopsaland volgt mogelijk

Wie straks een bezoekje brengt aan Bobbejaanland - en mogelijk ook Plopsaland - hoeft niet ­langer de volle pot te betalen. Met een nieuwe app voor de smartphone betalen bezoekers per ­minuut. “Net zoals je enkel ­betaalt voor de tijd die je parkeert”, zegt Bobbejaanland. Volgens consumentenpsycholoog Frank Goedertier is het vooral een slimme manier om be­zoekers te lokken. “De kans is groot dat je meer zult uitgeven dan je voor ogen had.”