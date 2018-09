Striptekenaar René Pétillon, geestelijke vader van Jack Palmer, overleden

De Franse striptekenaar René Pétillon, geestelijke vader van de onfortuinlijke detective Jack Palmer, is zondag na een slepende ziekte overleden. Hij werd 72 jaar. Dat heeft zijn uitgever Dargaud zondag meegedeeld.

Pétillon, in 1945 geboren in Lesneven in de westelijke regio van Bretagne, was ook een cartoonist voor satirisch tijdschrift Charlie Hebdo. Palmer was zijn meest bekende stripfiguur. Zijn avonturen werden vanaf 1974 uitgegeven in 15 albums.

In 1989 ontving Pétillon op het stripfestival van Angoulême de Grand Prix, de lifetime achievement award. Twee jaar later won hij op het bekendste stripfestival van Frankrijk ook de prijs voor het beste album “L’Enquête Corse” met Palmer in de hoofdrol. Dat album werd later ook verfilmd.