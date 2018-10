RECENSIE. Al maanden controverse rond theaterstuk ‘Lam Gods’, maar is het al die aandacht waard?

Gent -

Het nieuwe stuk van Milo Rau, ‘Lam Gods’, heeft al een geaccidenteerd parcours achter de rug. Maanden geleden veroorzaakte Rau al controverse omdat hij voor het stuk op zoek was naar een Syriëstrijder. En vorige week was het weer van dat: dit keer omdat bleek dat hij in een scène een groep kinderen laat toekijken op een vrijend koppel. Maar los van alle controverse die ‘Lam Gods’ al veroorzaakte, kun je niet ontkennen dat Rau met dit stuk geschiedenis schrijft.