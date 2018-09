Natuurpunt waarschuwt voor vossen, everzwijnen en reeën op de weg. Deze periode kleurt traditioneel rood voor de drie diersoorten, waarvan de Belg er in één jaar tijd 878 aanreed – dat is meer dan twee dode dieren per dag. Elk jaar rijden we meer wilde dieren dood, en dat is naast hun eigen fout ook de schuld van onze bouwdrift en... onze bloeiende natuur.

Via de website dierenonderdewielen.be houdt Natuurpunt nauwgezet bij wanneer welke dieren dodelijk aangereden werden. Zo leer je dat het totale aantal aangereden wilde dieren – geen katten of honden dus – in ons land jaar na jaar stijgt. In 2017 werden er net geen 13.000 dieren dood gereden, gaande van adders (drie beestjes) tot zanglijsters (21 betreurde exemplaren). Ter vergelijking: het jaar daarvoor reden Belgen op de openbare weg 11.418 dieren dood. Dat is een stijging van 13 procent in één jaar tijd.

Hendrik Moeremans van Natuurpunt ziet een aantal oorzaken. “Er is natuurlijk het steeds drukkere verkeer. Maar ook de toename van de bebouwing speelt een rol. Zo zien we de steenmarter vaker in een stedelijke omgeving opduiken, omdat er ook meer stedelijke omgeving is.”

“Daarnaast worden de tellingen ook steeds beter bijgehouden, dankzij vrijwilligers en alerte burgers”, zegt Moeremans. Het gaat voor een deel dus ook om een ‘administratieve’ toename.

Kikkers en padden zijn de ongelukkigste dieren, en vonden het voorbije jaar vooral ten noorden van Antwerpen hun dood. Alleen al in de Kalmthoutse Verbindingsstraat werden er meer dan 200 platgereden: een kilometerslange weg door de Kalmthoutse heide. Het Waterloo der amfibieën.

Beter dier dan boom

Een jaar kent doorgaans twee grote pieken in sterfte op de weg, weten ze bij Natuurpunt. Eén grote piek in het voorjaar met de paddentrek, een ‘bredere’ piek van de zomer tot oktober, maanden waarin onder meer zoogdieren als de vos, het everzwijn en de ree de weg oversteken. “Dat laatste gebeurt nu vaak”, klinkt het. “Een gevolg van het feit dat die dieren uit het nest verdreven worden om een eigen leefgebied te gaan zoeken, vaak veel verder weg.” Maar ook de toenemende biodiversiteit in onze bossen veroorzaakt meer slachtoffers, omdat er nu eenmaal meer wilde dieren als vossen en everzwijnen rondlopen. Neem het vroegere vallen van de avond erbij, en de tweede sterftepiek op het jaar is verklaard. In 2017 kwamen in totaal 878 vossen, evers en reeën aan hun einde, alleen in de maand oktober waren dat er 100. Waarvan 85 vossen, voornamelijk in de groene rand van Brussel en Gent.

Als algemene richtlijn geeft Natuurpunt mee om in deze periode van het jaar extra uit te kijken op de weg. Als u toch geconfronteerd wordt met een overstekend dier is het raadzaam om vooral niet te ver uit te wijken, wijst Duits onderzoek uit. Beter een dier aanrijden dan een boom, als u het eigen vel wil redden. Als het effectief tot een aanrijding gekomen is, dekt in regel enkel een omnium of bijkomende verzekering de schade. Tot slot is het raadzaam de aanrijding te registreren via dierenonderdewielen.be, want, besluit Moeremans: “Dieren aanrijden gaat ook over verkeersveiligheid. Een hoog sterftecijfer op een bepaalde plaats geeft ons reden om met een provinciebestuur te gaan praten over afrastering, of een ecoduct voor dieren.”