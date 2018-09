Belg steekt politiechef dood “omdat ze zijn pitbull in beslag hadden genomen”

Met negen messteken is in het Franse stadje Rodez een 45-jarige politiechef om het leven gebracht. De dader is van Belgische afkomst. Daniël Dainotti (39) uit Moeskroen kon meteen na de feiten opgepakt worden. Hij verklaarde dat hij boos was op de politie en de ­burgemeester omdat die eerder zijn pitbull in beslag hadden genomen.

De moordzaak passeerde hier vrij ongemerkt, maar de feiten leidden tot een schokgolf bij onze zuiderburen. Pascal Filoé, dienstdoend politiechef van het Zuid-Franse stadje Rodez, werd vrijdag vlak bij het stadhuis neergestoken door een man. De politiebaas kreeg negen messteken en overleed enkele uren later in het ziekenhuis.

De dader vluchtte een nabijgelegen winkel binnen, maar kon meteen worden opgepakt. Het ging op Daniël Dainotti, een Belg die al vele jaren in Frankrijk woont. Dainotti legde meteen bekentenissen af. Hij verklaarde dat hij de politiechef had vermoord uit boosheid omdat “ze zijn hond hadden afgepakt”.

Deuren aan diggelen

Het dier is inderdaad door de politie in beslag genomen op 10 september. Omdat Dainotti een zwaar strafregister heeft en zijn hond in Frankrijk geboekstaafd staat als ‘gevaarlijk’, moest hij over een speciale vergunning beschikken om het dier te mogen houden. Die vergunning had hij niet. Bovendien liet hij de hond altijd zonder leiband en muilband rondlopen. Dat was tegen het gemeentereglement.

De heisa over de hond sleepte eigenlijk al een half jaar aan. In april was Dainotti – die zelf bekend staat als “uitermate agressief” – nog keet gaan schoppen op het stadhuis daarover. Hij trapte toen de twee ingangsdeuren aan diggelen. Het gemeentebestuur diende een klacht in.

Dainotti, die dus geen terroristisch oogmerk had, zou nog veel meer feiten op zijn kerfstok hebben. Hij werd onder meer al eens veroordeeld voor geweldpleging. Op het moment van de moord op de politiechef was hij niet onder invloed van alcohol of drugs, zo viel nog te vernemen uit gerechtelijke bronnen.

Slachtoffer Pascal Filoé laat een vrouw en drie kinderen na.