Belg verricht heldendaad tijdens tsunami: “De vloedgolf kwam razendsnel op ons af”

François de Neuville (29) uit de provincie Namen heeft op miraculeuze wijze de aardbeving en tsunami op het Indonesische eiland Sulawezi overleefd. De man had net zijn hotel in de stad Palu verlaten toen de aardbeving het gebouw deels deed instorten. Samen met een vriend redde hij vervolgens nog een kindje van vijf vanonder het puin. “Maar toen zagen we de tsunami op ons af komen. We klommen in de enige boom die nog rechtstond, en moesten ons met alle macht aan de takken vasthouden toen de golven zich op het land stortten.”