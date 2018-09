Hein of toch Coucke: wie krijgt straks de schuld van de malaise bij Anderlecht?

De crisis houdt aan. Anderlecht speelde tegen STVV 70 minuten tegen 10 man, maar kwam niet verder dan 0-0. RSCA blijft steken op 1 zege in 7 matchen en het publiek is het beu. De zoekende Hein Vanhaezebrouck ging zelfs in discussie met de fans. Zijn team domineert in balbezit, maar het levert niets op. Wie krijgt straks de schuld? Hein of toch Coucke?

Als Hein Vanhaezebrouck in elke hand een fitnesshalter van 5 kilo zou houden, had hij het lijf van een bodybuilder. Zo vaak zwaaide de coach weer zijn armen op en neer. Pure onmacht. ’t Is telkens hetzelfde liedje op Anderlecht. Paars-wit heeft elke match gemiddeld bijna 60 procent balbezit, maar dat wordt niet omgezet in doelpunten. In zijn laatste zeven matchen bleef Anderlecht niet alleen steken op slechts één schamele zege en twee gelijke spelen, het maakte ook maar vier doelpunten. De laatste uitgespeelde veldgoal dateert zelfs van 523 minuten geleden: Gerkens tegen Antwerp. Bedroevende cijfers.

Ja, in 2014 was er ook wel eens een reeks met slechts één overwinning in acht matchen, maar daar zaten wel CL-duels tegen Arsenal en Dortmund bij. Nu wint Anderlecht godbetert niet meer van Union, Trnava en tien Kanaries.

Ondertussen lopen Club (8 punten) en Genk (6 punten) verder weg en het RSCA-publiek kan het niet meer aanzien. Dat floot massaal. Hein Vanhaezebrouck ging met hen in discussie, maar Marc Coucke is erg vatbaar voor de visie van de fans. “Ik weet dat de voorzitter gevoelig is voor de publieke opinie”, aldus Vanhaezebrouck. “Maar je moet aan hem vragen of hij conclusies gaat trekken. We hadden woensdag nog een goed gesprek.”

Is dit dan het begin van het (H)einde zoals her en der wordt gesuggereerd? De meningen zijn verdeeld. Veel fans en analisten wijzen ook naar het tegenvallende aankoopbeleid van Coucke en Devroe. Na de 0-3 tegen Union wilden bepaalde heethoofden voorzitter Coucke zelfs hun gedacht zeggen. Keert de kritiek zich op den duur vooral tegen hem of betaalt Vanhaezebrouck het gelag?

Druk tegen Zagreb

De coach lijkt wel ten einde raad. Niets wat hij onderneemt, rendeert: noch met Morioka, noch met Musona, noch met één of twee spitsen. Dat is te wijten aan een gebrek aan kwaliteit in zijn kern, maar het percentage punten dat de trainer haalt, is ook wel laag. Het blijft zoeken naar de ideale tactiek.

Het is aan Coucke en Devroe om de denkoefening te maken of een andere coach met deze groep betere resultaten zal halen. Donderdag wacht Anderlecht wel alweer een cruciale match met het mes op de keel. Thuis moet er absoluut gewonnen worden van Dinamo Zagreb of de Europese campagne is met 0 op 6 ook al zo goed als voorbij. “Als we die match niet winnen, is dat een enorm probleem”, besloot Vanhaezebrouck.