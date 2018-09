Dronken automobilist knalt tegen tegenligger, voor de ogen van de politie

Asse - Een politieploeg was zaterdagavond rond 20 uur getuige van een spectaculair ongeval in Asse. Waarbij een dronken bestuurder met hoge snelheid tegen een tegenligger knalde tijdens een inhaalbeweging.

De politie stond stil aan het rode licht van de Nieuwstraat, terwijl een voertuig van Kalkoven naar centrum Asse reed. De bestuurder hield daarbij een veel te hoge snelheid aan en maakte een inhaalmanoeuvre. Daarbij knalde de bestuurder frontaal op een tegenligger.

De bestuurster van het aangereden voertuig was in shock en werd met nekpijn overgebracht naar het O.L.V.-ziekenhuis.

De vaststellingen van het ongeval werden bemoeilijkt door de houding van de vier inzittenden van het aanrijdend voertuig, waarvan de achterpassagiers vermoedelijk geen gordel droegen. In eerste instantie weigerden ze te zeggen wie de bestuurder was. Die werd uiteindelijk aangewezen door getuigen en legde een positieve alcoholtest af. Bij het afnemen van een speekseltest ter controle van drugs aan het stuur begon deze zich echter dermate verbaal en fysiek te misdragen. De man werd in de boeien geslagen en naar het cellencomplex in het hoofdcommissariaat overgebracht wegens openbare dronkenschap en het verstoren van de openbare orde. Het rijbewijs van betrokkene werd onmiddellijk voor minimum vijftien dagen ingetrokken.

Beide voertuigen dienden getakeld te worden, waarna de brandweer de Steenweg ontdeed van gelekte olie en koelvloeistoffen. De gevel van een meubel- en interieurwinkel bleek beschadigd door het gekatapulteerde aangereden voertuig. De Steenweg diende een tijd voor doorgaand verkeer te worden afgesloten.