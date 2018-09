Drie doden bij explosie van auto in Pennsylvania

De explosie gebeurde zaterdagavond laat. De achtergrond is nog niet duidelijk, maar volgens de speurders gaat het vermoedelijk om een afrekening in het criminele milieu en is er geen verder gevaar voor de bevolking.

De drie slachtoffers zijn mannen. Tijdens een persconferentie zei hoofdaanklager van Lehigh County James B. Martin: “We hebben een hoge mate van vertrouwen dat de dader waarschijnlijk gedood werd in het incident.”

De FBI laat op Twitter weten dat het meewerkt aan het onderzoek en vraagt aan iedereen die getuige was van het incident of er informatie over heeft, zich te melden.

Volgens getuigen was de brand na de ontploffing enorm. De hulp- en ordediensten kwamen massaal ter plaatse. Buurtbewoners werd gevraagd binnen te blijven, en wie niet in de buurt woonde, werd gevraagd er weg te blijven.

