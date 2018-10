Medewerkster van Trump “ook slachtoffer van seksueel misbruik”

Kellyanne Conway (51), één van de bekendste medewerksters van de Amerikaanse president Donald Trump, heeft in een interview met CNN gezegd in het verleden ook slachtoffer te zijn geweest van ongewenste intimiteiten.

In het interview verdedigde Conway Brett Kavanaugh,de kandidaat-rechter voor het Amerikaanse hooggerechtshof die beschuldigd wordt van aanranding, en zei ze dat ze met hem meevoelde, maar verklaarde ze zichtbaar geëmotioneerd ook: “Ik voel veel empathie voor de slachtoffers van aanranding en verkrachting. Ik ben een slachtoffer van aanranding.”

Maar volgens haar moeten dergelijke schandalen niet gepolitiseerd worden. “Ik verwacht niet dat rechter Kavanaugh of Jake Tapper of Jeff Flake (de interviewer en de Republikeins senator, respectievelijk, nvdr.) of gelijk wie daarvoor verantwoordelijk wordt gehouden. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag”, klonk het. Ze zei dat slachtoffers de daders moeten beschuldigen, niet politici.

Conway wees ook op de “hypocrisie” van sommige senatoren, die indertijd niets deden tegen Bill Clinton.

Kellyanne Conway is als adviseur een van de naaste medewerksters van Trump in het Witte Huis. Toen de interviewer erop wees dat ook haar baas door verschillende vrouwen van seksueel misbruik is beschuldigd, maar al die vrouwen leugenaars noemde, reageerde Conway geërgerd. “Je moet niet altijd overal Trump bij betrekken.” Later in het interview zei ze dat ze voor Trump werkt omdat hij “zo goed is voor de vrouwen die voor hem werken en voor de vrouwen in dit land”.

Maar vindt ze niet – zeker in het licht van haar eigen ervaring – dat vrouwen die zulke beschuldigingen maken gehoord moeten worden? “Ze moeten allemaal gehoord worden, in een rechtbank, ze moeten de daders vervolgen als ze kunnen. Maar we behandelen slachtoffers en daders anders, gebaseerd op hun politieke oriëntatie en hun gender, en dat is een enorme vergissing.”

Al eerder gealludeerd op misbruik

Jeff Flake, de journalist van CNN, reageerde zichtbaar verrast op haar bekentenis en betuigde zijn medeleven. Nochtans maakte Conway enkele jaren geleden ook allusie op mogelijk misbruik door leden van het Amerikaanse Congres, al zei ze toen minder expliciet dat zij het slachtoffer werd.

Twee dagen nadat opnames van toenmalig presidentskandidaat Donald Trumps beruchte “grab them by the pussy”-uitspraak uitlekten, verdedigde Conway hem en zei ze dat de Congresleden die hem bekritiseerden hypocriet waren. “Ik zou praten met sommige van de Congresleden. Toen ik jonger en mooier was, zij die zich tegen meisjes aandrukten, hun tong in de keel van vrouwen duwden, onuitgenodigd, die dat niet leuk vonden...”

Ze verwees een jaar later nog een paar keer naar die uitspraak en claimde toen dat niemand geïnteresseerd was in haar Me Too-moment wegens haar politieke oriëntatie.

Meer details over haar eigen ervaring met seksueel misbruik zijn niet bekend.